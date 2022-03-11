Около 2 млн человек стали внутренне перемещенными лицами в Украине после военного вторжения РФ.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявляет, что Украину уже покинули 2,5 млн беженцев.

Об этом Гранди сообщил в микроблоге Twitter.

"Количество беженцев из Украины - трагически - сегодня достигло 2,5 миллиона", - заявил Гранди.

"Мы также оцениваем, что около 2 миллионов человек перемещены внутри Украины", - подчеркнул он.

Война против Украины: