24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото REUTERS
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявляет, что Украину уже покинули 2,5 млн беженцев.
Об этом Гранди сообщил в микроблоге Twitter.
"Количество беженцев из Украины - трагически - сегодня достигло 2,5 миллиона", - заявил Гранди.
"Мы также оцениваем, что около 2 миллионов человек перемещены внутри Украины", - подчеркнул он.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.