ЮНИСЕФ призывает обеспечить доступ для гуманитарной помощи и эвакуации населения в Украине.

Уже более 1 миллиона детей покинули Украину из-за вторжения России.

Такие данные 10 марта обнародовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По информации международной организации, большинство маленьких украинцев бежало со своими семьями в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

"Количество бежавших детей ошеломляет, что свидетельствует о том, насколько отчаянной стала ситуация для детей и семей в Украине. Дети бросают все, что знают, в поисках безопасности. Это душераздирающе", - сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

Работая с партнерами, фонд обещает доставлять медикаменты в 22 больницы в 5 различных частях Украины, пострадавших от войны, чтобы помочь 20 000 детей и матерей, а также предпринимает ряд других мер.

Кроме того, ЮНИСЕФ призывает обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи и эвакуации населения в Украине.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь нуждающимся детям и семьям, но война должна закончиться. Мир - единственное устойчивое решение", - отметил Хан.

Как сообщал УНИАН, из-за российских оккупантов в Украине погиб по меньшей мере 71 ребенок и еще более 100 получили ранения.

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