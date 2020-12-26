Самая большая в Украине "автоелка" / фото Харьков NOW
В Харькове местные автолюбители создали уникальную "елку" из автомобилей, которая стала рекордно большой в Украине.
Как пишет местный Телеграм-канал "Харьков 1654", участие в мероприятии приняли 1654 водителя со своими авто. Прошлогодний рекорд 348 машин.
Харьков NOW
В этом году очередь из автомобилей растянулась по улицам города на многие километры.
Харьков NOW
"Именно так выглядит рекорд Украины!", - пишут авторы Телеграм-канала, публикуя видео с харьковской "автоелкой".
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