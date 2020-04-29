Еврокомиссия приняла пакет мер для поддержки транспорта во время карантина

Одобренный пакет включает меры для поддержки авиации, железнодорожного и морского транспорта, речного и дорожного транспорта в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.

Еврокомиссия приняла пакет мер для поддержки транспортной сферы в условиях эпидемии коронавируса.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приняла пакет мер, которые облегчат положение транспортного сектора путем устранения административных барьеров и увеличения гибкости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет включает меры для поддержки авиации, железнодорожного и морского транспорта, речного и дорожного транспорта в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.

"Сегодняшние предложения предлагают конкретные пути облегчения ежедневной работы транспортного сектора. Также они должны помочь компаниям сосредоточиться на необходимом сейчас восстановлении", - отметила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян.

Среди предложений – продлить срок действия лицензий для перевозчиков, чтобы им не нужно было с дополнительными трудностями возобновлять их в условиях карантина. Также временно откладываются регулярные проверки.

В сфере авиаперевозок, предложения касаются работы компаний, обеспечивающих наземное обслуживание, и требований к лицензированию авиаперевозчиков; в сфере морских перевозок - уменьшение или отмена портовых инфраструктурных сборов.

Для железных дорог некоторых стран-членов на 3 месяца продлевают срок внедрения законодательства ЕС по безопасности и взаимной совместимости железных дорог.

Дополнительные предложения могут обнародовать на следующей неделе.

Также Комиссия удовлетворила запросы 11 стран-членов в отношении временного исключения из правил ЕС по времени нахождения за рулем и отдыха, чтобы помочь обеспечить своевременную доставку товаров, если водители попадают в очереди на границах. Еще 9 стран ожидают ответы на аналогичные запросы.