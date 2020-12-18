Кредит выделен "Укравтодору" на реконструкцию автодороги Киев-Одесса и строительство объезда вокруг Львова.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 450 миллионов евро Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на реконструкцию автодороги M-05 Киев-Одесса и строительство объезда вокруг Львова.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему деньги из коронавирусного фонда были потрачены на дорогиОб этом сообщила пресс-служба банка.

"Поддерживая достижение двух важных целей украинского правительства – улучшение национальной автодорожной инфраструктуры и борьбу с коррупцией - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит 450 миллионов евро Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Средства кредита будут использованы для финансирования реконструкции участков автодороги M-05 Киев-Одесса и строительства нового северного обхода вокруг Львова", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обе автодороги входят в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) и имеют стратегическое значение для внутреннего и международного транспортного сообщения Украины, в частности, с Европейским Союзом.

В рамках этого проекта украинская сторона берет на себя обязательства по совершенствованию системы закупок "Укравтодора" и укреплению в агентстве механизмов внутреннего контроля, политик и процедур предотвращения коррупции.

"Эти меры будут реализовываться в качестве пилотной программы, согласно подписанному в октябре 2020 года между правительством Украины и ЕБРР Меморандуму о взаимопонимании, целью которого является укрепление корпоративного управления в государственном секторе и внедрение эффективных механизмов предотвращения коррупции и контроля закупок на государственных предприятиях", - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что финансирование ЕБРР будет состоять из трех траншей.

Первый и третий транши

Первый и третий транши на общую сумму 290 миллионов евро будут использованы для реконструкции 275 километров автодороги M-05 Киев - Одесса, которая связывает столицу с черноморским портом.

"Эта автодорога является частью IX коридора ТEN-T, обеспечивающего критически важное сообщение между Северной и Южной Европой", - сказано в сообщении.

Второй транш

Второй транш размером 160 миллионов евро будет использован для финансирования строительства 24-километрового северного участка окружной дороги Львова – самого большого города в западной Украине.

"Через Львов проходят четыре международные автодороги, две из которых являются частями ІІI (Брюссель-Киев) и V (Венеция-Киев) коридоров ТEN-T. Новый обход вокруг Львова позволит жителям города тратить меньше времени на поездки и улучшит экологическую ситуацию в городе, поскольку уменьшит поток транзитного транспорта через существующий южный объезд и центр города", - сообщила пресс-служба.

Из средств ЕБРР также будет профинансирована стратегическая оценка дорожной безопасности в масштабах национальной сети автодорог с целью определения и приоритизации наиболее опасных участков для дальнейшей реализации соответствующих мер по смягчению рисков.

Часть средств будет использована для внедрения систем управления воздействиями тяжелого транспорта.

Что этому предшествовало

В октябре ЕБРР сообщил, что рассматривает возможность выделения Государственному агентству автомобильных дорог Украины 450 миллионов евро на реконструкцию части автодороги Киев – Одесса и объездной кольцевой дороги Львова.

Также в октябре ЕБРР и правительство Украины запустили совместную инициативу по совершенствованию корпоративного управления на государственных предприятиях, начиная с пилотного проекта по преобразованию Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Справка УНИАН.

ЕБРР - самый крупный институциональный инвестор в Украине. Банк уже взял на себя обязательства по предоставлению почти 14,5 млрд евро в рамках 486 проектов по всей стране.

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Автор: Павел Степанец