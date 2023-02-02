Со стороны Польши запланировано проведение акций протеста.

Украинцев, пересекающих польскую границу предупреждают о возможных сложностях в трех пунктах пропуска.

Как сообщает Государственная пограничная служба, 2 и 3 февраля 2023 года на подъездных дорогах к пунктам пропуска "Корчева - Краковец", "Медика - Шегини" и 2 февраля 2023 года на подъездной дороге к пункту пропуска "Хребене - Рава-Русская" со стороны Польши запланировано проведение акций протеста.

Как говорится в сообщении, это может повлиять на движение транспортных средств, пересекающих государственную границу.

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При этом о конкретном времени проведения акций и требованиях протестующих в ГПСУ не сообщают. В то же время польские СМИ сообщают о запланированных на 2 февраля протестах фермеров против неконтролируемого поступления украинского зерна в Польшу.

Как уточняет "УП" со ссылкой на собственный источник, жителям прилегающих к границе с Украиной населенных пунктов Польши не нравится чрезмерное движение транспорта, поэтому они намерены блокировать движение на въезд в страну, чтобы таким образом привлечь внимание к этому вопросу.

Ситуация в пунктах пропуска:

25 ноября стало известно о том, что в ряде пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, а также на участке с Молдовой усложнена работа.

28 ноября пункты пропуска на границе с Молдовой не работали из-за отключения электричества.

29 декабря2022 года в пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за российких ракетных ударов были перебои с электроснабжением. Собирались очереди из авто и автобусов

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