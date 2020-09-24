Соответствующее соглашение о предоставлении займа планируется подписать до конца этого года.

Украина и Всемирный банк договорились о предоставлении кредита в размере 65 миллионов долларов на обновление дорожной инфраструктуры Луганской области в рамках реализации нового проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение".

Читайте такжеВ "Укравтодоре" рассказали о ходе восстановления дорог в Украине

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, предоставление этого займа также согласовано Международным банком реконструкции и развития.

"Благодаря программе президента "Большая стройка" в этом году мы обновляем рекордное количество автодорог - более 6 тысяч километров дорог государственного и местного значения. Однако, конечно, этого недостаточно, чтобы полностью обновить всю дорожную сеть Украины, в том числе на востоке нашей страны, которая в результате российской агрессии пострадала больше всего. На это понадобится не один годовой бюджет страны", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Какие дороги отремонтируют

"В рамках проекта будет обновлено около 183 километра автодорог общего пользования государственного значения в Луганской области: Н-26 Чугуев - Меловое; Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск – Луганск; Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск – Бахмут", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, соглашение о предоставлении займа планируется подписать до конца этого года.

Что этому предшествовало

Проект государственного бюджета на 2021 год, предусматривает увеличение расходов на дорожное хозяйство на 16% - до 150 миллиардов гривень со 129,3 миллиарда гривень в этом году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Куницкий