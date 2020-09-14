Кабмин продолжит в следующем году программу "большое строительство".

Проект государственного бюджета на 2021 год, который на сегодняшнем заседании утвердил Кабинет министров, предусматривает увеличение расходов на дорожное хозяйство на 16% - до 150 миллиардов гривень со 129,3 миллиарда гривень в этом году, а также закупку 100 пассажирских вагонов.

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Об этом на брифинге, посвященном презентации проекта госбюджета сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Сравнивая с этим годом предполагается рост на 20,7 миллиарда гривень. Кроме прямых расходов государственного бюджета, мы предусматриваем направление значительного объема государственных гарантий именно на эту сферу. Общие расходы на дорожное хозяйство должны достичь 150 миллиардов гривен", - сказал он.

На что именно пойдут деньги из госбюджета

"Предполагается закупка 100 пассажирских вагонов (на это предусмотрено 3,3 миллиарда гривень - УНИАН), предусматривается модернизация и электрификация участка "Житомир - Новгород-Волынский" (528 миллионов гривень) и электрификация участка "Черкассы - станция имени Тараса Шевченко" (195 миллионов гривень). Это позволит существенно улучшить сообщение между этими городами и городом Киев", - добавил Марченко.

Что этому предшествовало

На сегодняшнем заседании правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предполагает дефицит в 6% ВВП.

С марта текущего года в стране реализуется программа "Большая стройка", в рамках которой восстанавливается дорожная инфраструктура, а также строятся социальные объекты.

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Автор: Дмитрий Шварц