“Укравтодор” привлек почти 6 миллиардов гривень под госгарантии на обновление дорог

«Укрэксимбанк» и «Укравтодор» подписали соглашение о выделении 5,78 млрд грн. Подписание документа состоялось при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Акционерное общество «Укрэксимбанк» и Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, подписание соглашения состоялось при участии президента Украины Владимира Зеленского.

«Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное - что государство работает, и вместе с банковской сферой и строительными компаниями строит километры дорог и «сшивает» нашу страну! Как я уже говорил, дороги, мосты - это приоритет», - отметил Зеленский после подписания соглашения и поблагодарил всех его участников.

Глава государства подчеркнул, что программа «Большое строительство» - это имидж Украины как страны с современными и качественными дорогами, по которой можно путешествовать.

Президент также отметил, что программа способствует созданию новых рабочих мест.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков поблагодарил президента, правительство и парламент за важные и своевременные решения, позволившие «Укравтодору» привлечь кредитные средства под государственные гарантии.

Указывается, что привлечение «Укравтодором» средств от «Укрэксимбанка» под госгарантии стало возможным благодаря принятию законов, которые президент подписал 4 февраля 2020 года, «О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины» № 467-ІХ ​​и «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» № 468-ІХ. А благодаря решению Национального банка по снижению учетной ставки процентная ставка по кредиту составит 10,5% годовых.

«Мы как государственный банк поддерживаем «Большое строительство». С подписанием соглашения «Укравтодор» получит первый транш в сумме 5,782 миллиарда гривен по ставке 10,5% годовых, что на 2% ниже, чем предусмотрел Кабмин», - отметил председатель правления АО «Укрэксимбанк» Евгений Мецгер.

Он сообщил, что «Укрэксимбанк» готов стать финансовым партнером «Большого строительства» и будет способствовать всем подрядным компаниям, которые будут задействованы в строительстве объектов этой программы.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений страны по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.