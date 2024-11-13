Отмечается, что выкупить лизинговые самолеты смогли лишь единицы.

Десятки российских авиакомпаний могут обанкротиться в 2025 году. Причиной резкого ухудшения финансового положения стали долги за лизинг.

Российское издание "Известия" пишет, что после введения санкций в 2022 году из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину многие авиакомпании перечислять платить за лизинг.

Власти РФ разрешило в 2025 году списать долги, но эти суммы облагаются налогом на прибыль в размере 25%, что оказывает на компании слишком сильное финансовое давление. Дело в том, что списанная кредиторская задолженность относится к "внереализационным доходам", а "сэкономленные" деньги считаются прибылью, которая подлежит налогообложению.

Видео дня

Так, под ударом оказались около 30 компаний, которые обеспечивают 26% внутренних пассажирских перевозок.

Стоит отметить, что некоторые российские авиакомпании все же смогли выкупить лизинговые самолеты за средства Фонда национального благосостояния, но сделали это лишь "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7 Airlines. В первом квартале 2024 года количество таких самолетов составило 165 из 400.

Санкции против авиации РФ - главные новости

2 марта 2022 года Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Компании отказались проводить техобслуживание российских бортов и отправлять запчасти.

Кроме того, в Европе остановили действие сертификатов годности самолетов для всех авиакомпаний РФ. Однако вопреки санциям, в 2022 году в Россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов.

Отмечается, что с конца октября 2023 года по 26 июня 2024 года число пригодных самолетов в парке 13 крупнейших авиаперевозчиков России сократилось на 3%, до 693 воздушных бортов.

Вас также могут заинтересовать новости: