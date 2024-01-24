Кандибор подчеркнул, что это предварительные выводы, ведь экспертное исследование продолжается.

По предварительным выводам экспертов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, причиной деформации туннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" являются некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор.

"Сегодня, 24 января, получены первые предварительные выводы экспертного исследования от профильного научного учреждения относительно причин деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская". В своем заключении ученые отметили, что причиной являются некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка", - отметил он.

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Кандибор отметил, что именно этот отрезок тоннеля проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях: почвы очень водонасыщенные, со слоем торфа, мелкого и среднего песка.

Он также подчеркнул, что это предварительные выводы, ведь экспертное исследование продолжается.

По его словам, окончательные результаты будут известны после вскрытия котлована, только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля извне.

"Впрочем, уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать", – сказал он.

Проблемы с киевским метро

С 9 декабря движение поездов на отрезке между "Лыбидской" и "Демеевской" было полностью остановлено до завершения работ, поскольку есть подтопление тоннеля. Были запущены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская". Также, запустили "челночное" движение через неповрежденный тоннель между станциями метро "Демеевская" и "Теремки".

Кандибор отмечал, что проблема существует на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", поскольку в начале ноября здесь были обнаружены трещины и проседание грунта, а позже через трещины стала просачиваться вода.

Строители спрогнозировали, что смогут завершить работы на аварийном участке синей ветки киевского метро между станциями "Демеевская" – "Лыбедская" в указанный ранее срок – 6 месяцев.

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