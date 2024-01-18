Продолжается следствие, пока отсутствуют выводы относительно причин аварийной ситуации на закрытых станциях.

Строители спрогнозировали, что смогут завершить работы на аварийном участке синей ветки киевского метро между станциями" Демеевская " – "Лыбедская" в указанный ранее срок – 6 месяцев. Об этом заявил руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью LB.ua.

"Там очень сложный участок – очень много сетей, которые надо устранить. Более 120 кабелей "Киевпастранса", "Киевсвета", водоканала, ДТЭК, "Укртелекома" надо перенести в другие места и только после этого работать. Проанализировав весь необходимый фронт работ, строители сказали, что уложатся в шесть месяцев", – сообщил чиновник.

В то же время он не смог назвать сумму, сколько будут стоить все работы, потому что не закончена работа по проекту.

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Руководитель КП также рассказал, что на участке от станции "Демеевская" будет раскрыт тоннель с внешней стороны. Это сделают для того, чтобы понять, как происходило строительство и какие нарушения допустили.

Однако он подчеркнул, что ограничен в предоставлении информации, чтобы не разглашать тайны следствия, потому что открыто уголовное дело. Следствие продолжается и еще выводов нет – или причина в метростроителях, которые некачественно сделали, или в проектировщиках, или какая-то другая, связанная с деятельностью предприятия.

Брагинский напомнил, что этот участок метро запустили в эксплуатацию в 2010 году.

"Строили в очень сложных гидрогеологических условиях. Часть тоннеля – от станции "Лыбедская" – возведена в твердых грунтах. А часть – немеханизированным способом, ручной проходкой в пойме реки Лыбидь. То есть, фактически тоннель на плавуне. И вот на соединении этих двух тоннелей пошли трещины", – отметил он.

Однако убеждает, что информация относительно неправильной эксплуатации тоннеля является мифом, потому что первые трещины именно на участке соединения тоннелей появились после трех месяцев работы этой ветки метрополитена – в марте 2011-го.

Руководитель КП напомнил, что согласно государственным строительным нормам, материалы, которые используют при строительстве тоннелей метро, должны служить не менее 250 лет.

"А тут уже через три месяца получили трещины с утечкой песка. То есть это связано либо с неправильным проектированием, либо с некачественным строительством", – подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас ученые проводят изыскательские работы: геологию, геодезию, работают над установлением причин.

Проблемы в метро Киева

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Константин Бондарев, который провел инспектирование аварийного участка как член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, заявил, что причиной техногенной аварии между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" стало авральное строительство в 2010 году. Из-за неудовлетворительного качества строительства возобновления движения поездов киевлянам придется ждать 6 месяцев.

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