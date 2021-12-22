АЗС снизили стоимость бензинов и ДТ в пределах 20-50 коп./л.

В период с 21 по 22 декабря розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, снизили стоимость бензинов и ДТ в пределах 20-50 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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На станциях сети Chipo бензины подешевели на 36коп./л: бензин А-92 — до 29,06 грн/л, бензин А-95 — до 29,76грн/л. Цена ДТ опустилась на 47 коп./л, до 28,56 грн/л.

В сети Marshal цены на все виды топлива снизились на 30коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 28,50 грн/л, А-95 — до 29,50 грн/л, ДТ— до 28,10 грн/л.

Сеть Mango снизила цены на бензины на 20 коп./л.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее третьего числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до пятого числа каждого месяца.