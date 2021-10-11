На дорогу уже нанесли разметку, также установлены сигнальные столбики.

В Луганской области в ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился ремонт 44 км дороги от Северодонецка до Золотого.

Об этом Служба автомобильных дорог в Луганской области сообщает на своей странице в Facebook.

Маршрут Северодонецк – Золотое состоит из отрезков двух дорог: Р-66 Демино-Александровка – Луганск и Т-13-16 Первомайск – Горское.

Подрядчик уже нанес на дороге разметку и установил сигнальные столбики. На фото, размещенных Службой автомобильных дорог в Луганской области, можно увидеть, как выглядит готовый участок в районе Тошковки.

Всего в 2021 году в Луганской области планируется отремонтировать 241 км дорог государственного значения. Таким образом, за два года реализации программы "Большая стройка" в регионе будет восстановлено в общей сложности 461 км дорог, что составляет более трети всех дорог государственного значения области.

Напомним, по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году в Украине должны построить и отремонтировать 4500 км дорог государственного значения. Еще 2000 км местных дорог будут восстановлены усилиями региональных властей.

Автор: Иван Бойко