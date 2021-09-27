Вдоль украинско-венгерской границы в Закарпатской области вскоре завершится ремонт на дороге государственного значения М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши с подъездом к КПП "Косино".
Работы на объекте выполняются круглосуточно, сообщает Первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий в Facebook и публикует видео дорожно-восстановительных работ.
На дороге М-25 восстанавливается пограничный участок протяженностью 39 км. Из-за перенасыщенности почв влагой во время работ подрядчику пришлось изъять около 10 тысяч кубометров влажного грунта и заменить его новым. Одновременно на дороге был оборудован водоотвод.
Также на объекте были укреплены обочины, устроены новые автобусные остановки и металлическое барьерное ограждение. На отрезке вместе с ремонтом дороги проходит также реконструкция шести малых мостов и путепровода. По окончании ремонта дорожникам останется нанести новую разметку и установить дорожные знаки.
Всего в Закарпатской области по программе "Большая стройка" в 2021 году будет восстановлено 80 км пограничных дорог.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2021-2022 годов в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского в Украине планируется восстановить в целом 600 км дорог, ведущих к пограничным контрольно-пропускным пунктам.