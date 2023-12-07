Трансфер водителей обеспечивается автобусом, а грузовиков - поездом.

Укрзализныця отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками - в его составе 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Над проектом компания работала две недели.

Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешов.

"Сейчас еще существуют формальные вопросы по быстрому пересечению польской границы, и специалисты уже работают над ускорением процесса", - говорится в сообщении железнодорожной компании в Telegram

Как сообщается, аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении. Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге.

Трансфер водителей автомобилей из точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.

Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО "Укрзализныця", в обратном направлении – в UZ Cargo Poland.

Блокирование границы Украины - что известно

Польские перевозчики в начале ноября 2023 года устроили забастовку на пограничных переходах с Украиной, выдвинув ряд требований, среди которых отмена "транспортного безвиза". На границе образовались очереди из украинских грузовиков, кое - где-до нескольких десятков километров в обе стороны. Позже к ним присоединились польские аграрии, а также словацкие дальнобойщики.

Из-за польских протестов в ноябре украинский экспорт через общий с Польшей участок границы сократился на 40%.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал протестующих на границе и заявил, что систему разрешений для украинских перевозчиков необходимо восстановить, поскольку она "хорошо работала".

При этом вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в интервью УНИАН сообщил, что Украина готовится переправлять фуры из Польши поездами. По его словам, тягач с полуприцепом будет заезжать на платформу и будет ехать на платформе в Польшу. Такая поездка будет стоить перевозчику дополнительные примерно 1600 евро, сообщил Балин.

Вас также могут заинтересовать новости: