В Киеве начался суд над 'врачом', которая участвовала в конфликте на Борщаговке

Ей вменяют в вину препятствование деятельности ВСУ в условиях военного положения и разглашение местоположения военного объекта.

Соломенский районный суд города Киева приступил к рассмотрению вопроса о мере пресечения в отношении Валентины Молодой, которая участвовала в конфликте на Петропавловской Борщаговке и заявляла о незаконном удержании людей. Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Перед заседанием корреспондент УНИАН спросил у Молодой, почему она выдавала себя за врача скорой помощи. В ответ на это она обвинила журналиста в провокации и начала делать собственные заявления.

Следствие инкриминирует Молодой препятствование деятельности ВСУ в условиях военного положения и разглашение местоположения военного объекта. В частности, прокурор во время заседания заявил, что Молодая подготовила автомобиль с признаками скорой помощи и выдавала себя за врача скорой помощи. На месте событий она призывала других лиц прибыть в это место, а также совершала провокационные действия в отношении военнослужащих и разгласила их местонахождение.

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Также обвинение заявляет, что Молодая совершала преступление под видом оказания услуг врача скорой помощи. За это она просила у заказчика 107 тысяч гривен. Прокуратура просит избрать врачу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о Валентине Молодой

Валентина Молодая стала одной из ключевых фигур во время инцидента на Петропавловской Борщаговке, где произошла стычка между местными жителями, военными и полицией. Она приехала на место в костюме медсестры на машине скорой помощи. Также она вела онлайн-трансляцию с места событий.

Ранее о задержании Молодой сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, перед событиями женщина три дня проводила "разведку" этого дома. Во время задержания, по словам Буданова, в телефоне женщины были обнаружены "определенные материалы", указывающие на осознанность её действий.

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