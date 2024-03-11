Купить билеты можно будет через приложение УЗ, а для прямого поезда Киев - Вена понадобится верификация аккаунта через "Дію.Підпис".

"Укрзализныця" с 18 марта начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме. Как сообщает пресс-служба перевозчика, на первом этапе онлайн-билеты будут доступны в сообщении Украина - Австрия и обратно.

На втором этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении Украина - Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев - Будапешт - Вена и Чоп - Будапешт - Вена.

Прямые сообщения Украина - Венгрия (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) появятся в приложении чуть позже.

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В УЗ также отметили, что для приготовлений к продаже билетов онлайн "Укрзализныця" с завтрашнего дня временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев - Вена - Киев на даты отправлений, начиная с 18 марта. Ограничение продлится непосредственно до открытия онлайн-продаж. То есть 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне. Временное ограничение не коснется поезда Чоп - Вена - Чоп. По состоянию на сейчас, билеты на поезд Чоп - Вена и обратно доступны фактически на все даты.

"После реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступными онлайн и пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие. Также, как продемонстрировал опыт на маршруте Киев - Варшава, это достаточно мощный предохранитель от перекупов", - отметил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

Отмечается, что приобрести билеты можно будет через приложение "Укрзализныци", а для прямого поезда Киев - Вена понадобится верификация аккаунта через "Дію.Підпис".

Последние новости "Укрзализныци"

"Укрзализныця" назначила дополнительный новый поезд "Харьков - Ворохта" №201/202, который начал курсировать 23 февраля из Харькова и 24 февраля из Ворохты. Поэтому Харьковщина и Полтавщина теперь имеют ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

Также УНИАН сообщал, что 7 марта "Укрзализныця" запустила новую возможность для поиска и приобретения билетов. Речь идет о бета-тестировании мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.

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