Убытки от пассажирских перевозок для "Укрзализныци" составляют более 12 млрд грн.

"Укрзализныця" уменьшает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы, что позволит обновить парк вагонов и уменьшит общие убытки от пассажирских перевозок.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов – с 10 декабря 2023 года.

"В предыдущие годы для привлечения пассажиропотока "Укрзализныця" применяла скидки фактически на все пассажирские международные рейсы. Но сейчас компания пересматривает это решение, поскольку ежегодно убытки от пассажирских перевозок составляют более 12 млрд грн. Изменение тарифов позволит "Укрзализныце" удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда в сообщениях внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава, которая активно продолжается даже во время широкомасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по совместному решению с железными дорогами соседних стран на 72% вырастет стоимость билетов на поезд Киев - Варшава - Киев, спрос на который остается ажиотажным.

Но при этом будут доступны и более дешевые альтернативные варианты на этом направлении. В зависимости от класса места стоимость проезда до Хелма и обратно, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, вырастет на поезда из Днепра - в пределах 4-11%, из Харькова - 17-48%, из Киева - 15-47%.

Также в пределах 3% вырастет стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль. На проезд в "Интерсити+" Киев - Перемышль - Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса - Перемышль - Одесса - в диапазоне 37-49%.

В УЗ отмечают, что без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт.

Кроме того, компания не повышала тарифы на социально важные пригородные перевозки. В УЗ отметили, что этот сегмент железнодорожных перевозок остается для перевозчика самым убыточным. Также компания продолжит организовывать и в дальнейшем бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов.

"Укрзализныця" - последние новости

21 ноября в УЗ презентовали новый график движения поездов на 2024 год, согласно которому назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и три международных. Кроме того, ожидается улучшение 19 рейсов по Украине и за рубежом, а также новые сообщения для регионов.

УЗ на праздники открыла продажу билетов на новые поезда до гор из разных уголков страны.

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