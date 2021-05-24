Ранее президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Евросоюз призвал авиакомпании отказаться от полетов над территорией Беларуси.

Об этом сообщил спикер Европейского Совета Баренд Лейц, пишет BBC.

Также на заседании шла речь о запрете работы белорусских авиакомпаний в ЕС, в частности государственной "Белавиа".

"Призывает всех перевозчиков, которые базируются в ЕС, не пролетать над территорией Беларуси. Призывает принять все необходимые меры для запрета пролета Белорусскими авиалиниями авиапространства ЕС и доступа для них в аэропорты Союза", - говорится в решении.

Лидеры требуют немедленно освободить журналиста Романа Протасавича и его девушку, пишет Европейская правда.

Также они согласились на расширение персональных санкций против представителей белорусского режима и связанных с ними компаний.

Кроме того, саммит поручил Совету ЕС и Высокому представителю ЕС по внешней политике безотлагательно разработать и одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси.

Что этому предшествовало

В аэропорту "Минск" 23 мая экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

После посадки власти страны задержали основателя Оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивается в Беларуси.

Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. В то же время прибытие рейса осуществлялось в сопровождении военного истребителя МиГ-29, поднятого Беларусью, в связи с чем стала появляться информация о перехвате и принуждении самолета к посадке.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе. В Европейском союзе из-за инцидента вызвали посла Беларуси и обещают последствия.

Авиационное агентство ООН, Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что "сильно обеспокоена".

Президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

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Автор: Людмила Жерновская