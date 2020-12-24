Горожане допускают, что мост спешили подготовить к визиту президента.

Президент Владимир Зеленский, который в четверг побывал в Запорожской области, открыл движение по новому мосту через реку Старый Днепр. Переправу строили с марта текущего года и испытали под тяжестью 18 грузовиков.

Впрочем, как пишут местные СМИ, объект не так надежен, как о нем заявляют официально. Житель Запорожья на видео показал незакрученные болты, дешевый забор и ненадежные опоры, пишет издание "ZаБор".

На опубликованном видео видно, что незакрученные болты и гайки не только не затянуты, но и просто лежат рядом возле опор. А некоторые опоры лишь частично закреплены болтами.

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"Сам забор выполнен из материалов, которые выглядят очень дёшево. Мост (в прямом смысле этого слова) можно разобрать руками. Также запорожцы отмечают, что новый мост шатается намного сильнее, чем старый. С таким количеством недоработок, странно как его вообще приняли в эксплуатацию. Очевидно, очень сильно спешили к приезду Зеленского", - пишет издание.

По информации Офиса президента, полностью завершить строительство моста намерены в 2021 году. 24 декабря Зеленский запустил там автомобильное движение.

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Автор: УНИАН