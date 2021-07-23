В частности, ОККО и WOG снизили стоимость бензина на 23 копеек за литр, а дизельного топлива – на 35 копеек за литр.

Средняя цена бензина А-95 снизилась на 7 копеек за литр, до 30,2 грн/л, а дизельного топлива — на 10 копеек за литр, до 28,39 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что, в частности, сети ОККО и WOG снизили цену на дизельное топливо на 35 копеек за литр, до 29,25 грн. Бензин А95 на станциях этих сетей подешевел на 23 копеек за литр, до 31,64 грн.

SOCAR снизил цену на бензины на 13-23 копеек за литр. В сети UPG все виды топлива подешевели на 30 копеек за литр.

KLO, Shell, "БРСМ-Нафта" и Motto снизили цены на дизельное топливо в пределах 8-30 копеек за литр.

В то же время топливо на станциях Prime, "Фактор" и "Кворум" подорожало на 10-20 копеек за литр.

Госрегулирование цен

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

23 июля 2021 года Министерство экономики Украины снизило среднюю стоимость бензинов на 23 копейки - до 26,64 грн за литр.

Автор: Игорь Орел