С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн за литр, дизтоплива – 29,25 грн за литр.

Министерство экономики Украины снизило среднюю стоимость бензинов на 23 копейки - до 26,64 грн за литр.

Об этом сообщается на сайте министерства.

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В то же время стоимость дизельного топлива снизилась на 35 копеек - до 22,25 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки в течение июня стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн за литр, дизтоплива – 29,25 грн за литр.

Госрегулирование цен

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

Автор: Игорь Орел