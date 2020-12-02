Электропикап Nikola Badger полностью вычеркнут из нового соглашения.

Крупнейший американский автопроизводитель General Motors решил радикально пересмотреть условия сотрудничества с американским стартапом Nikola.

Об этом сообщает Nikola.

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Новый меморандум полностью отменяет соглашение, подписанное 8 сентября 2020 года.

Электропикап Nikola Badger полностью вычеркнут из нового соглашения в связи с чем в Nikola решили полностью закрыть проект и вернуть депозиты, которые успели внести потенциальные заказчики в ходе предзаказов.

Пикап Nikola Badger: что о нем известно

Пикап Nikola Badger должен был выйти в двух версиях — батарейной (BEV alone) с батареей на 160 кВтч и запасом хода 480 км (300 миль) и водородно-батарейной (FCEV/BEV) с возможностью заправки водородом и запасом хода 960 км (600 миль). На бумаге в движение пикап приводился с помощью четырех двигателей в колесах пиковой/постоянной мощностью 900/455 л.с. с крутящим моментом 1330 Нм.

В результате модель должна была разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, преодолевать 50-градусные подъемы и буксировать прицеп весом до 3,6 тонны. Серийное производство новинки должны были запустить в конце 2022 года.

Первоначально предполагалось, что GM получит 11% долю стартапа Nikola стоимостью $2 млрд и право назначить своего представителя совета директоров. В свою очередь Nikola получала доступ к технологиям, компонентам и экспертизе General Motors, включая батареи Ultium и водородные топливные ячейки Hydrotec. Ко всему прочему GM брал на себя разработку и производство электрического/водородного пикапа Nikola Badger.

Nikola: история конфликта

21 сентября 2020 года стало известно о том, что основатель и председатель совета директоров Nikola Тревор Милтон уходит из компании после заявлений о том, что стартап ввёл в заблуждение инвесторов. Напомним, компания занималась разработкой автомобиля с нулевыми выбросами.

Стартап подвергся тщательной проверке после появления публикаций о том, что компания занималась «ложью и обманом».

10 сентября, вскоре после того, как GM объявила о приобретении 11% доли Nikola, компания Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором Nikola обвиняется в преувеличении прогресса в развитии ее технологий.

В свою очередь Nikola назвала этот отчет «ложным и дискредитирующим».

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Автор: УНИАН