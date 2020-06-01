Автофиксация нарушений ПДД: в МВД подвели итоги первого дня работы системы в Киеве
В первый день работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве их зафиксировано более 35 тысяч.
Читайте также"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Министерств внутренних дел со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.
По его словам, из зафиксированных нарушений отработано более 5 тысяч.
«Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 тысяч 762 происшествия, отработано 5 тысяч 620. «Лидеры гонок»: Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч, и BMW проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит три штрафа», - отметил Аваков.
Ранее УНИАН сообщал, что с 1 июня в Украине заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установленные в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram