На суда установят японские двигатели.

Австрийская судостроительная компания ÖSWAG модернизирует десять самоходных судов Украинского Дунайского пароходства (УДП) - национального перевозчика грузов и пассажиров в бассейне Дуная. Об этом сообщил гендиректор УДП Дмитрий Москаленко.

"Модернизация стартовала. Законтрактованы первые 10 главных двигателей для самоходных судов УДП. Нашими партнерами ÖSWAG (Австрия – УНИАН) завершена разработка проекта модернизации самоходных судов типа "Капитан Антипов", переходим к реализации", - подчеркнул он.

По словам руководителя УДП, сейчас начался очень ответственный этап – выбор и закупка главных двигателей. Он уточнил, что есть ряд известных мировых производителей, которые предлагают украинцам надежную и современную технику, однако большинство из них не готовы выполнить заказ раньше чем за год или полтора.

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"Ждать так долго мы не можем. Первые модернизированные суда должны быть готовы в следующем году, чтобы по их примеру масштабировать проект и модернизировать весь тяговый флот УДП... Поэтому приняли решение остановиться на двигателях известного японского бренда. Во-первых, это максимально надежная и проверенная техника с оптимальным соотношением цена/качество. Во-вторых, в Украине есть минимум две сертифицированные компании, которые обеспечивают ее сервисное обслуживание", - рассказал Москаленко.

По его словам, третье преимущество выбора японской компании - скорость: согласно условиям контракта, уже в апреле двигатели должны поставить.

Москаленко уточнил, что замену двигателей планируют провести в Австрии на верфи ÖSWAG. Именно австрийцы строили для УДП эту серию судов еще во времена СССР, уже прошло более 40 лет эксплуатации, но "самоходки" почти в идеальном состоянии и смогут проработать еще минимум такой же срок. Также отмечается, что ÖSWAG имеет огромный опыт модернизации старого Дунайского флота – как грузового, так и пассажирского.

Он добавил, что задача инженеров - провести "пересадку" таким образом, чтобы это не повлияло на ходовые качества судна, ведь новые моторы более мощные, но весят меньше. Кроме того, двигатели должны дооборудовать для соответствия экологическим требованиям Stage5.

Чиновник акцентирует также на экономическом эффекте от проекта.

"Модернизация лишь одного судна - плюс 800 тысяч евро в год. Экономия на топливе - 20-25%, сокращение экипажа с 12 до 7 человек, сокращение простоев в ремонтах и расходов на поиск и покупку запчастей. То есть срок окупаемости инвестиций очень незначителен", - говорит руководитель пароходства.

Он отметил, что первое судно для модернизации уже подняли на слип Килийского завода, сейчас его готовят к отправке в Австрию, куда самоходка отправится своим ходом.

Москаленко назвал модернизацию историческим событием для Украинского Дунайского пароходства, ее поддерживает Кабмин, профильное министерство. Как заверил чиновник, на соответствующие работы есть финансирование и согласие международных доноров.

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