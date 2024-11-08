Аэропорты отчитываются, что поддерживают операционную готовность своего персонала, продолжают обучение специалистов и проводят сертификацию каждые 6 месяцев.

Украинские аэропорты смогут возобновить свою работу чуть больше, чем через месяц, после решения о разрешении на гражданские авиаперевозки из Украины. Как говорится в статье УНИАН, об этом сказал директор Института менеджмента и стратегий и экс-член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце.

"Большинство аэропортов еще в прошлом году предоставляли информацию, что они поддерживают операционную готовность своего персонала, продолжают обучение специалистов и проводят сертификацию людей, фактически, каждые 6 месяцев, - говорит Богдан Долинце, - В этом случае украинским аэропортам будет достаточно чуть больше месяца, чтобы полностью восстановить деятельность".

Украинские авиакомпании тоже готовятся к старту авиаперевозок на Родине, о чем свидетельствует перераспределение назначений и "частот" - фактически начался передел рынка авиационных услуг, что является признаком подготовки к запуску авиасообщения.

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"Так называемые "назначения" или "частоты" на линии удерживает много компаний, которые не выполняют полеты. Их перераспределение может быть определенным индикатором, что открытие воздушного пространства в Украине состоится. Не обязательно что произойдет скоро, но это точно будет сигнализировать о намерениях компаний работать в украинском воздушном пространстве и показывать их стратегию на рынке", - считает господин Долинце.

Его слова подтверждает то, что грузовая авиакомпания Supernova, входящая в группу компаний "Новая почта", на днях получила разрешения на полеты из Праги в Киев и Львов.

Когда возобновятся полеты

По мнению Долинце, пока рано делать точные прогнозы, когда в Украине возобновится гражданское авиасообщение с миром.

"Решения, что уже можно летать, пока нет. В 2023 году началась дискуссия, можно ли вообще открывать воздушное пространство Украины для гражданских грузовых и пассажирских авиаперевозок. Но государство и соответствующие органы тогда просто не смогли сделать исследования и аудит всего, что мы имеем в отрасли сейчас. Они должны были исследовать состояние безопасности в различных полетных зонах, чтобы сделать вывод об открытии тех или иных аэропортов. Что и было сделано сейчас", - говорит авиационный эксперт.

Выводы этого аудита были изложены в "Дорожной карте по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения", которая была представлена в Варшаве 30 октября. Но они не являются публичными.

"Качество документа и "глубину" его проработки оценить трудно. Потому что очень важно: этот документ содержит лишь поверхностные концепции, или уже глубокий профессиональный анализ и рекомендации относительно следующих шагов. Главное сейчас, что к дискуссии присоединилась военная составляющая. Это уже не только гражданские авиакомпании, администрации аэропортов, провайдеры услуг по обслуживанию самолетов и государственный регулятор, но и военные, без привлечения которых вообще говорить о любом открытии воздушного пространства невозможно", - заключает эксперт.

Восстановление гражданских авиаперевозок: что известно

Аэропорт военного времени в стране готовят к запуску давно, однако до сих пор безуспешно из-за высокого уровня угроз со стороны РФ.

Тем не менее, уже в марте 2024 года Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры, сообщил, что Украина начала официальные переговоры с регуляторами ЕС и США по восстановлению гражданских авиаперевозок.

Продолжением этих переговоров стало мероприятие в Варшаве, где встретились представители украинских ведомств, контролирующих органов Украины и мира, посольств, авиакомпаний и украинских военных, и была представлена "Дорожная карта по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения"

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