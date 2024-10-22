Отмечается, что в МИД Украины направлена ​​соответствующая информация для оформления назначений.

Самолетам "Новой почты" разрешили летать в Киев и Львов. Права предоставлены с 1 ноября 2024 на неограниченный срок.

В приказе Государственной авиационной службы Украины №789 от 21 октября указано, что Supernova Airlines, получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов – Прага и Киев – Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Разрешение предоставлено с 1 ноября 2024 года на неограниченный срок.

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Управлению авиационных перевозок поручено обеспечить направление ООО "Супернова эйрлайнз" сообщение о принятом решении о выдаче прав на эксплуатацию воздушных линий и оформлении соответствующих документов о правах на эксплуатацию воздушных линий

Кроме того, в Министерство иностранных дел Украины направлена ​​соответствующая информация для оформления назначений.

Супернова эйрлайнз – что известно

Компания создана в 2021 году для обеспечения быстрой доставки почты, товаров электронной коммерции и грузов из и в Украину. До полномасштабной войны в Украине компания планировала приступить к выполнению регулярных грузовых авиарейсов.

Supernova Airlines получила сертификат эксплуатанта 6 января 2023 года, что позволило компании официально начать подготовку к осуществлению грузовых авиаперевозок. Так, компания купила два самолета АН-26 на условиях лизинга для выполнения грузовых рейсов. Уже осенью 2023 года компания получила права на эксплуатацию воздушных линий по направлениям из Львова и Киева в ключевые международные хабы, такие как Нью-Йорк, Варшава, Льеж и другие города.

Восстановление авиаперелетов в Украине - последние новости

В мае глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя прогноз Евроконтроля об ограничении полетов над Украиной до 2029 года, заявил, что львовский аэропорт мог бы возобновить полеты, если Украина получит истребители F-16.

Также звучали предложения о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде, где самолеты взлетают сразу в воздушное пространство Словакии, но местные власти заверили, что до завершения войны о полетах гражданской авиации не стоит говорить.

Позже глава Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук заявил, что украинской авиации нужен месяц для полноценной подготовки, чтобы начать перевозку пассажиров.

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