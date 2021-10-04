В период с июля по сентябрь общие поставки Tesla выросли на 20%.

Производитель электрокаров Tesla заявляет, что по итогам квартала компания зафиксировала рекордные продажи.

Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщает компания, по итогам третьего квартала производство электрокаров Tesla превысило прогнозы Уолл-стрит.

В период с июля по сентябрь общие поставки Tesla выросли на 20%, по сравнению с предыдущим рекордом во втором квартале.

Примечательно, что рост продаж зафиксирован на фоне дефицита чипов, с которым Tesla справилась лучше, чем многие другие компании.

В указанный период Tesla поставила 241 300 автомобилей, что на 73% больше показателей прошлого года. Аналитики ожидали, что компания поставит 229 242 авто.

Общий объем производства в третьем квартале вырос более чем на 15% по сравнению с предыдущим периодом. Всего Tesla произвела 237 823 автомобилей.

Состояние Илона Маска:

В сентябре 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.

Акции компании по производству электромобилей Tesla больше всего выросли с февраля этого года. Поэтому 27 сентября Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.

Он превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов - до $197,7 млрд - из-за снижения акций Amazon на 0,6%.

Автор: Елена Коваленко