За 13 лет с конвейера сошло более 240 самолетов A380.

Авиаконцерн Airbus завершил начальную сборку последнего самого крупного в мире пассажирского авиалайнера А380 Superjumbo.

Заказчиком этого самолета является авиакомпания Emirates Airlines, сообщает lb.ua со ссылкой на CNN.

Самолет был замечен на заводе имени Жан-Люка Лагардера, который был специально построен для Airbus в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции.

Самолет Airbus A380: история крупнейшего в мире пассажирского лайнера

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С момента первой поставки Superjumbo авиакомпании Singapore Airlines в 2007 году с конвейера сошло более 240 самолетов A380.

В прошлом году в Airbus сообщили о прекращении поставок и производства двухэтажного пассажирского самолета A380. Причиной стало сокращение заказов.

Разработка A380 обошлась Airbus в 25 миллиардов долларов. Он вмещает до 853 пассажиров, это крупнейший гражданский авиалайнер серийного производства в истории. В производстве его комплектующих принимают участие 1500 компаний.

До заявления о закрытии проекта в 2019 году было поставлено заказчикам всего 234 самолета - это менее четверти от 1200, которые компания планировала построить.

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Автор: УНИАН