Аграрии призвали 'Укрзализныцю' не повышать тарифы на грузы: еще больше экспортеров перейдет на автотранспорт

Павел Коваль призвал руководство УЗ объединиться с представителями бизнеса, и организовать дискуссию.

Укрзализныця во время войны повысила тариф на грузовые перевозки сразу на 70%, что привело к закрытию многих малых и средних фермерских хозяйств. Но даже после такого рекордного повышения тарифов УЗ до сих пор остается убыточной. Сейчас компания хочет повысить тариф на грузовые перевозки еще на 37%, но эффекта это не даст: аграрии перейдут на автотранспорт, а компания так и останется убыточной. Об этом заявил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

"Нам, крупным владельцам груза, уже больно. Не хочу здесь вспоминать, как в 2022 году мы переплатили 10 миллиардов. Наши расходы на логистику выросли в 6-8 раз по сравнению с довоенными годами! Но УЗ так и остается убыточной", - подчеркнул Коваль.

Он напомнил, что в 2022-м тарифы подняли на 70%, но это лишь сузило грузовую базу, и не дало никакой эффективности Укрзализныци. То же самое ожидает Укрзализныцю и сейчас, убежден Коваль.

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"Многие игроки ушли с рынка из-за логистики, и мы это видим. Особенно это задело микро- и малый бизнес, который работал через посредников. Но когда мы говорим, что бизнес не выдерживает, УЗ отвечает, что она все равно убыточна. Но как так? Мы переплатили, а они - убыточные"?" - подчеркнул Коваль.

Он призвал руководство УЗ объединиться с представителями бизнеса, и организовать дискуссию, которая сможет эффективно улучшить состояние компании, и обеспечить системные изменения. В противном случае очередное повышение тарифов на грузы будет приводить только к сокращению грузовой базы компании, и как следствие - к еще большим убыткам.

"Если ничего не изменить, УЗ будет предлагать повышение тарифов, но это ни к чему не приведет. Мы будем переводить часть грузов на автотранспорт, как это было в 2022-2023 годах. И это уже наша общая украинская проблема! Поэтому давайте объединять усилия и давить на тех, кто может разрабатывать и принимать законы в пользу Украины, в контексте евроинтеграции!", - резюмировал Коваль.

Напомним, ранее руководитель Укрзализныци Александр Перцовский, представляя финплан компании на 2025 год, заявил, что необходимо "продавить" повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые достигнут 25 миллиардов грн.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.