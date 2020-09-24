Из-за территориальных особенностей и близкого расположения к границе со Словакией аэропорт в Ужгороде вынужден принимать и отправлять самолеты, используя воздушное пространство этой страны.

Украина и Словакия подписали новое соглашение об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту «Ужгород».

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

Читайте такжеАэропорт в Днепре обойдется бюджету в 2 миллиарда гривень

"Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписанное соглашение, благодаря которому международный аэропорт «Ужгород» сможет восстановить функционирование. Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья", - написал Кулеба .

Соглашение было подписано в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию.

Кулеба обнародовал фото подписания соглашения, на котором видно, что от Украины соглашение подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Хронология событий

Регулярные полеты из ужгородского аэропорта прекратили в начале июня 2018 года. В конце того же года он получил сертификат от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). И только 15 марта 2019 аэропорт после перерыва возобновил обслуживание регулярных рейсов.

19 августа 2020 года Украина и Словакия окончательно договорились о запуске аэропорта "Ужгород".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко