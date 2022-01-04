Длина новой полосы из бетона толщиной 20 см составит 2550 метров, а ширина будет увеличена с 42 метров до 45 метров.

Взлетно-посадочная полоса и перрон аэропорта "Полтава" в этом году будут полностью обновлены по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", что позволит принимать среднемагистральные самолеты типа Boeing 737 и Airbus A320.

На реконструкцию аэродрома Полтавская ОГА уже объявила тендер, сообщает avianews.com.

Стоимость работ оценивается в 1,54 млрд грн. Сам конкурс пройдет 14 марта и при выборе подрядчика будет учитываться не только предложенная стоимость, но и сроки реализации.

По плану, полная реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона должна завершиться до конца 2022 года.

Хотя здание аэровокзала было реконструировано еще в 2018 году, из-за состояния ВПП аэропорт в настоящее время может обслуживать только небольшие самолеты местной школы авиации.

Согласно тендерной документации, длина новой полосы из бетона толщиной 20 см составит 2550 метров, а ширина будет увеличена с 42 метров до 45 метров. Новый перрон сможет размещать одновременно 5 среднемагистральных самолетов, являющихся самыми распространенными среди международных лоукостеров и украинских авиакомпаний.

Аэропорт "Полтава" вошел в число 16-ти региональных аэропортов, которые восстанавливаются в рамках "Большой стройки".

Напомним, инициатор программы "Большая стройка", Президент Владимир Зеленский ранее сообщил о создании в Украине национального авиаперевозчика UNA. Первый полет авиакомпания должна совершить уже в этом году.