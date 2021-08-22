Завтра, 23 августа, во время празднования дня Государственного флага в Киеве временно запретят транспортное движение на улицах М. Грушевского и Владимирской.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
"В связи с этим, в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18", - говорится в сообщении.
В связи со временным запретом транспортного движения на улицах М. Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов и троллейбусов:
- № 24 от Национального музея истории Украины во Второй Мировой войне до Европейской площади;
- № 62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- троллейбус № 6 от Минского массива до ст. м."Лукьяновская";
- троллейбусы № 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Вместе с тем 23 августа с 7:00 до окончания мероприятий возможны изменения в работе автобусов №114 и 24.
Читайте такжеШтраф на несколько тысяч долларов: за что будут платить водители мотоциклов, мопедов и скутеровДвижение этих маршрутов будет организовано следующим образом. Автобус № 114 на участках:
- от ул. Милославской до Европейской площади; от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";
- автобус № 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого).
Также 23 августа закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве на Южном мосту с 24 августа частично ограничат движение.
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