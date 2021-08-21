Ограничение будет действовать до 1 октября.

В Киеве на Южном мосту с 21:00 24 августа до 1 октября частично ограничат движение.

Об этом сообщают в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Как говорится в сообщении, на мосту начнут замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью. Для ускорения процесса будут обновлять сразу несколько швов.

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Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы будут проводить в направлении правого берега.

Во время работ движение будет частично ограничено.

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Автор: Екатерина Гирнык