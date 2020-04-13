За последнюю неделю марта количество полетов в украинском небе уменьшилось на 96%

Объем падения воздушного трафика за месяц составляет 37,5% по сравнению с показателем марта 2019 года.

За последнюю неделю марта количество полетов в воздушном пространстве Украины уменьшилось на 96%.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины «Украэрорух».

«Количество полетов в воздушном пространстве Украины за третью неделю марта снизилось на 86,2%, за последнюю неделю - на 96,2%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воздушном пространстве Украины с 17 марта наблюдается резкое снижение интенсивности полетов в связи с закрытием пунктов пропуска через государственную границу Украины для осуществления регулярного пассажирского авиасообщения из-за угрозы распространения заболеваемости COVID-19.

«В общем в марте 2020 года «Украэрорух» обслужил 13 323 полета, из которых 1443 - внутренние (-44,9% по сравнению с мартом прошлого года), 6653 - международные (-41,1%) и 5227 - транзитные (-29,5%)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что объем падения воздушного трафика за месяц составляет 37,5% по сравнению с показателем марта 2019 года.

«Однако следует понимать, что этот процент учитывает незначительное уменьшение объемов воздушного движения в первой половине месяца и стремительную динамику его снижения во второй половине», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта на три недели, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

25 марта правительство продлило карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.