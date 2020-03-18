Сегодня в полдень в Украине прекращаются ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозки

По словам министра инфраструктуры, некоторые пригородные поезда сегодня поедут сокращенными маршрутами, чтобы завершить их в полдень.

Сегодня в 12 часов дня в Украине в рамках мер по противодействию распространения коронавируса в стране прекращается осуществление всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.

Читайте такжеВ первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Телеграмм-канале.

"С 12:00 18 марта 2020 года останавливаются все пассажирские перевозки. В том числе и пригородные. Отдельные пригородные поезда поедут сокращенными маршрутами, чтобы завершить их в полдень. Прошу внимательно слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления", - написал Криклий.

С полным перечнем отмененных поездов можно ознакомиться на официальном сайте "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, 17 марта поздно вечером приостановило работу киевское метро. "Киевпасстранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, при этом в салоне общественного транспорта могут одновременно находиться не более 10 пассажиров.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.