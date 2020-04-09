В “Укравтодоре” заявили, что для “большой стройки” нужно 150 тысяч новых работников

Средняя зарплата в дорожной сфере составляет 16,5 тыс. грн.

Проект строительства дорог госзначения с финансированием 85 млрд грн обеспечит около 150 тыс. рабочих мест непосредственно в дорожных компаниях и смежных отраслях.

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Об этом сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков в ходе онлайн пресс-конференции.

«Есть люди, которые привлекаются к работе в подрядных организациях. Также есть ряд смежных отраслей, которые дают дополнительные рабочие места. Весь проект строительства дорог госзначения с финансированием 85 млрд грн обеспечит где-то 150 тыс. рабочих мест в строительстве дорог и смежных отраслях», - сказал он.

Кубраков отметил, что средняя зарплата в дорожной сфере составляет 16,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году на ремонт и строительство украинских дорог планируется выделить около 113 млрд грн. Из этой суммы 85 млрд грн запланировано на дороги госзначения за которые отвечает «Укравтодор». Остальная часть средств – на дороги местного значения, за которые отвечают облгосадминистрации.