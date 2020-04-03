Расходы на строительство дорог в бюджете не будут сокращены - Минфин

По словам министра, на сегодня, по оптимистическому прогнозу падение ВВП Украины в этом году составит 4,8%.

Капитальные расходы в обновленном проекте государственного бюджета на текущий год, предусмотренные на строительство автомобильных дорог Украины, не будут сокращены.

Читайте такжеКабмин не намерен останавливать строительство дорог

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.

"Мы пытаемся максимально сохранить капитальные расходы. Расходы на строительство дорог не будут сокращены. Это позволит нам оживить экономическую активность, создать спрос на рынке металлопродукции и другой продукции, рабочие места. Мы надеемся, что благодаря такому механизму мы сможем создать основу для выхода из кризиса", - сказал Марченко.

Глава Минфина также отметил, что на сегодня, по оптимистическому прогнозу, падение ВВП Украины составит 4,8% в годовом выражении.

Как сообщал УНИАН, в этом году на развитие сети автомобильных дорог Украины планируется направить 37,3 миллиарда гривень, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйства - 21,8 миллиарда гривень.

Кабинет министров ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту на 2020 год, согласно которому уровень инфляции вырастет до 11,6% с 8,7%, а падение ВВП Украины в годовом выражении составит 4,8% вместо ранее прогнозированного падения в 3,9%.

Кроме того, прогноз средней зарплаты снижен до 10 706 гривень с 11 тысяч гривень, а уровень безработицы остался без изменений на уровне 9,4%.