Кабмин увеличил количество заместителей главы "Укравтодора"

Также, среди прочего, изменен механизм назначения главы "Укравтодора".

Кабинет министров Украины увеличил количество заместителей главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") с двух до пяти.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Согласно пояснительной записке к постановлению, теперь глава "Укравтодора" может иметь до пяти заместителей.

Также, среди прочего, изменен механизм назначения главы "Укравтодора".

Отмечается, что раньше глава назначался и увольнялся с должности Кабмином по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Теперь назначать и увольнять может Кабинет министров единолично.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.