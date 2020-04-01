В Киеве с сегодняшнего дня ввели электронный билет: как купить новые проездные

Купить проездной билет можно с помощью электронной карточки Kyiv Smart Card синего цвета.

С 1 апреля в общественном транспорте Киева будут действовать новые виды проездных билетов.

Об этом говорится в распоряжении Киевской горгосадминистрации №399 от 5 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе КГГА.

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«С 1 апреля для проезда в столичном метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке будут действовать новые виды проездных билетов. Речь идет о проездных билетах на определенное количество поездок, безлимитные месячные проездные билеты и так называемые «туристические билеты» со сроком действия от 24 до 72 часов и способы их оплаты», - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что приобрести проездной билет можно с помощью электронной карточки Kyiv Smart Card синего цвета, пополнив ее от 1 до 50 поездок. Пользоваться ими можно во всех видах наземного общественного транспорта и в метро в течение года с даты последнего пополнения. Стоимость каждой поездки дифференцируется пропорционально их количеству от 8 грн до 6,50 грн. На карту можно «записать» максимум 100 поездок, при этом единовременно может быть приобретено не более 50 поездок.

Вместе с тем, поездки, приобретенные на пластиковую бесконтактную карточку Киевского метрополитена до 31 марта 2020 года, действуют до 31 марта 2021 года.

Кроме того, добавили в КГГА, вводится безлимитный билет на проезд в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке с месячным сроком действия. Его полная стоимость составит 1300 грн или 650 грн - на вторую половину месяца. Кроме того, 46 поездок в месяц будут стоить 290 грн и 145 грн - на вторую половину месяца; 62 поездки - 390 грн и 195 грн на вторую половину месяца; 92 поездки - 575 грн и 287 грн на вторую половину месяца; 124 поездки - 770 грн и 385 грн на вторую половину месяца.

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Для туристов или гостей, находящихся в столице транзитом, вводится в действие так называемый «туристический билет» без ограничения количества поездок на все виды общественного транспорта и с определенным сроком действия с момента активации. Так, билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов - 150 грн и на 72 часа - 200 грн.

Для оплаты проезда пассажиру достаточно поднести электронный билет к валидатору в салоне транспортного средства или в пунктах пропуска Киевского метрополитена. С помощью специальных устройств контролеры будут проверять факт оплаты проезда.

Купить и пополнить Kyiv Smart Card можно в приложениях KyivSmartCity и Приват24, в терминалах самообслуживания е-билета, ПриватБанка, IBox, EasyPay, 2click, в Т-киосках, на платежном портале Portmone, с помощью Киевстар СМАРТГРОШИ и в кассах на станциях Киевского метрополитена.

При отсутствии Kyiv Smart Card оплатить разовую поездку можно, приобретя QR-код или бумажный билет КП «Киевпастранс». Бумажные билеты старого образца для одноразового проезда трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером, городской электричкой будут действовать до 1 июля 2020 года. Стоимость разовой поездки составит 8 гривень.