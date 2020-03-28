Въезды в Киев открыты - в КГГА опровергли сообщение нардепа Гончаренко

По состоянию на сегодня действует лишь ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения.

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решение об ограничении въезда в Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Киевского городского председателя, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен. По состоянию на сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации – будем принимать другие решения", – сообщил Владимир Бондаренко.

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Он добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации – будет обязательной.

«Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются», – отметил Владимир Бондаренко.

Стоит отметить, что населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет насущной необходимости.

Ранее нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что в рамках противодействия распространению смертельного коронавируса въезд в Киев будет запрещен до 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные мероприятия в целях предупреждения распространения коронавируса. Городская власть призывает киевлян и гостей столицы быть сознательными и ответственными, поскольку от этого зависит эффективность этих мероприятий.

Отметим, по состоянию на утро 28 марта в стране лабораторно подтверждено 311 случаев инфицирования коронавирусом, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели. В г. Киев — 74 случая.

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