Въезд в Киев закроют до 24 апреля - депутат
В рамках противодействия распространению смертельного коронавируса въезд в Киев будет запрещен до 24 апреля.
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Об этом нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.
Нардеп также опубликовал документ, утвержденный распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В документе отмечается, что водители и пассажиры транспортных средств должны будут пройти обязательную термометрию на въезде в Киев.
Как сообщал УНИАН, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Городская власть призывает киевлян и гостей столицы быть сознательными и ответственными, поскольку от этого зависит эффективность этих мер.
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