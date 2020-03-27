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Въезд в Киев закроют до 24 апреля - депутат

23:34, 27 марта 2020
Транспорт
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Водителям и пассажирам будут проводить обязательную термометрию / УНИАН

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Об этом нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

Нардеп также опубликовал документ, утвержденный распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В документе отмечается, что водители и пассажиры транспортных средств должны будут пройти обязательную термометрию на въезде в Киев.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Городская власть призывает киевлян и гостей столицы быть сознательными и ответственными, поскольку от этого зависит эффективность этих мер.

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