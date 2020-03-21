Ограничения в работе общественного транспорта в Киеве не будут касаться такси

В столице с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться лишь отдельные категории граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.

Ограничения на поездки в общественном транспорте во время карантина в Киеве, которые начнут действовать с 23 марта для всех граждан, кроме работников критически важных предприятий, не затронут такси.

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Такое разъяснение в комментарии УНИАН дали в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Такси можно будет пользоваться. Ограничение движения частными авто не предусмотрено - то есть частные перевозчики смогут осуществлять перевозки. Компании и службы такси тоже будут работать. Речь идет лишь об ограничении движения пассажирского общественного транспорта, такого как маршрутные такси, автобусы, трамваи, троллейбусы", - отметили в пресс-службе КГГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий.

20 марта правительство установило в Киеве режим чрезвычайной ситуации.

В столице на сегодняшний день зарегистрированы три случая COVID-19.