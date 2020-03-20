Министр инфраструктуры договорился с такси Bolt о бесплатной перевозке медиков во время карантина

Для реализации инициативы создан специальный сайт www.boltformedicals.com.ua, где могут зарегистрироваться медицинские работники.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил детали по проекту, анонсированному им накануне в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1»: во время действия карантина медицинских работников бесплатно перевозить на работу и домой с работы автомобили компании Bolt.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

«Министерство инфраструктуры и компания Bolt запускают проект по перевозке медицинских работников во время карантина. Мы благодарны компании Bolt за такую ​​инициативу. Но в то же время подчеркиваем - городские власти, руководители органов местного самоуправления должны организовать эффективное и надежное подвоз медработников на работу и домой. Это сфера их непосредственной ответственности перед местными общинами», - цитирует пресс-служба слова министра.

Сообщается, что в настоящее время компания Bolt сотрудничает с Министерством здравоохранения и Киевгоргосадминистрацией для получения информации о приоритетных лечебных учреждений и специалистах, чтобы обеспечить их транспортом в первую очередь. Для реализации инициативы создан специальный сайт www.boltformedicals.com.ua, где могут зарегистрироваться медицинские работники.

«Сейчас наша страна переживает нелегкие времена. В этих условиях представителям бизнеса крайне важно быть ответственными. Кроме того, необходимо позаботиться о врачах, которые спасают жизни людей. Уже сейчас мы оказываем помощь в перевозке медицинского персонала и призываем другие компании присоединиться к нашей инициативе», - комментирует региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Напомним, карантин в Украине объявлено с 12 марта по 4 апреля. Накануне министр инфраструктуры напомнил, что для остановки распространения коронавируса украинцы должны соблюдать правила карантина и по возможности минимизировать мобильность. «Защита от коронавируса - это, в том числе и здоровая экономика и обеспечения экспорта/импорта. Морской транспорт, речной, железнодорожные и авиа грузоперевозки - все это работает без ограничений. Ограничены только пассажирские перевозки. Наша цель - уменьшить мобильность людей, поэтому призываю по возможности оставаться дома», - пишет Криклий в своем личном телеграмм-канале.