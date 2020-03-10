В Киеве завтра вечером могут ограничить работу трех станций метро из-за футбола

Речь идет об ограничении на вход, а не закрытии станций, уточняют в столичной подземке.

В Киеве в среду, 11 марта, возможны изменения в работе метрополитена из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между столичным "Динамо" и "Александрией".

Об этом сообщила пресс-служба подземки.

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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