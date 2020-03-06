Одноразовый QR-билет можно приобрести в кассах на всех станциях киевского метро

В настоящее время идет процесс подключения в метро терминалов самообслуживания с функционалом приобретения, пополнения Kyiv Smart Card и покупки одноразового QR-билета

В Киеве одноразовый QR-билет для проезда в городском пассажирском транспорте можно приобрести в кассах на всех станциях метрополитена.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации. С помощью QR-билета можно осуществить разовую поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке. Срок действия QR-билета - 15 суток.

Также в кассах на всех станциях метрополитена можно приобрести и пополнить бесконтактную карточку Kyiv Smart Card.

Согласно сообщению, сейчас идет процесс подключения терминалов самообслуживания с функционалом приобретения, пополнения Kyiv Smart Card и покупки одноразового QR-билета. В настоящее время в 63 вестибюлях метро уже подключен 191 терминал самообслуживания.

Согласно информации КГГА, в ближайшее время произойдет подключение автоматов на станциях: «Святошин», «Нивки», «Театральная», «Арсенальная», «Днепр», «Гидропарк», «Контрактовая площадь» и «Кловская».

Обращается внимание, что приобрести QR-билет можно не только в распечатанном, но и в электронном виде, то есть сгенерировать на экране смартфона.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля общественный транспорт Киева переходит на электронный билет, в связи с чем обращение бумажных разовых талонов, жетонов метрополитена приостановлено. В настоящее время еще действуют ранее приобретенные поездки на бесконтактных картах для проезда в метро (зеленые карты), но их пополнение и продажа прекращена.

Е-билетом можно оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

Введение электронного билета обошлось Киеву в около 504 млн грн.

Ранее в КГГА сообщили, что приобрести разовый QR-билет для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте можно также через интернет и в терминалах Ibox, EasyPay, 2click.