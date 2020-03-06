Водителей ждут "письма счастья": в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости (видео)

Места установки обещают обнародовать и обозначить на дороге.

В МВД Украины сообщили, что уже в ближайшие дни представят систему, которая будет автоматически фиксировать превышение скорости и присылать водителям штрафы. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Сейчас ведомство проводит последние технические тесты системы. После этого начнется 45-дневный переходный период, в течении которого водителей будут только информировать и предупреждать о камерах. После заявленного периода начнется полноценная работа системы и нарушители правил ПДД начнут получать штрафы. Места установки обещают обнародовать и обозначить на дороге.

Начнут с Киева, где уже установили два десятка устройств. Сейчас столичные камеры в тестовом режиме ежесуточно фиксируют 60 тысяч нарушителей скорости, и если взять минимальный штраф в 255 гривень, то это "писем счастья" на более чем 15 миллионов гривень. За прошлый год копы зафиксировали в три раза меньше, чем камеры в сутки. Подробнее смотрите в сюжете.

Как сообщал УНИАН, с 8 октября 2018 года на дорогах международного и национального значения патрульные начали в пилотном режиме использовать портативные устройства измерения скорости TruCam.

TruCAM - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации.

Сведения о дате, времени и месте расположения (координатах) автомобиля, которые выдает TruCAM, автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1,2 тыс. метров.