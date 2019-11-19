На украинских дорогах станет больше новых радаров TruCAM (список)

Всего на дорогах будет работать 115 приборов TruCAM.

С 20 ноября добавятся 57 новых контролируемых участков на автодорогах.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

"Всего на дорогах будет работать 115 приборов TruCAM, а измеряться скорость будет на 186 участках", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что с начала работы прибора (октябрь 2018 года) патрульные привлекли к ответственности около 350 000 нарушителей.

Как сообщал УНИАН, радары фото- и видеофиксации скорости TruCam патрульная полиция начала использовать с 8 октября 2018 года.