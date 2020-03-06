Зеленский вызвал министра инфраструктуры в Полтаву из-за жалоб Крюковского вагонзавода на УЗ

По информации КВСЗ, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, а Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение госкомпании.

Президент Украины Владимир Зеленский срочно вызвал в Полтавскую область министра инфраструктуры Владислава Криклия для решения проблемы со срывом контракта акционерной госкомпании "Укрзализныця" с Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ) на поставку пассажирских вагонов и дизель-поездов.

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Как сообщили в пресс-службе президента, о наличии проблемы со срывом контракта главе украинского государства заявил руководитель Крюковского вагонзавода Владимир Приходько во время пребывания Зеленского в Полтавской области в рамках рабочей поездки.

В частности, со ссылкой на Приходько отмечается, что "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, а Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.

Зеленский ответил, что готов уже 6 марта посетить предприятие вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, чтобы решить данную проблему.

"(6 марта - УНИАН) мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. После нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", - приводятся в сообщении слова президента.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года Крюковский вагоностроительный завод (КВЗС) подал иск в суд против "Укрзализныци" на 1,4 млрд грн, заявляя, что "Укрзализныця" своими действиями доводит завод до банкротства, в частности, компания нарушила четыре договора на поставку 54 пассажирских вагонов, не рассчиталась за 11 пассажирских вагонов, полученных в декабре 2018 года и январе 2019 года, а также не оплатила авансовые платежи по договорам.

Справка УНИАН. Крюковский вагоностроительный завод выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.